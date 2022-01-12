مباشر كأس الرابطة - المصري (0) - (3) مصر للمقاصة.. فيوتشر (2) - (0) إيسترن كومباني.. فرصة غريبة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 14:27

كتب : FilGoal

لاعبو مصر للمقاصة يحتفلون بهدف أحمد صبيحة في الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراتي كأس الرابطة المصري بين المصري ومصر للمقاصة.. فيوتشر وإيسترن كومباني.

فيوتشر وإيسترن كومباني

ق65. محمود حمدي يتألق ويتصدى لرأسية عرفة السيد

أخبار متعلقة
التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي تشكيل كأس الرابطة - ظهور المحترفين مع إيسترن كومباني.. وعاطف يقود هجوم فيوتشر ديلي ميل: تريزيجيه قد يرحل من أستون فيلا في يناير الجاري تشكيل كأس الرابطة - بلح وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأحمد طارق سليمان يحرس مرمى المقاصة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول ثاني لفيوتشر عن طريق محمد فاروق

ق31. محمود حمدي يتصدى لتسديدة رائعة

ق8. جووووول أول لفيوتشر عن طريق طارق طه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

المصري ومصر للمقاصة

ق81. فرصة غريبة تضيع من حسين رجب لتقليص الفارق

ق70. فرصة الهدف الاربع تضيع من محمود فهمي

ق50. فرصة أولى للمصري برأسية أوستن أموتو تمر فوق المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووول جديد لمصر للمقاصة عن طريق خالد صلاح

ق25. هدف ملغي للمصري عن طريق محمود بلح لوجود حالة تسلل

ق.15 جوووول الثاني للمقاصة عن طريق محمود فهمي

ق3. جوووول أول للمقاصة بتسديدة رائعة من كريم حلاوة

بداية المباراة

بداية المبارايات بعد قليل

المصري مصر للمقاصة فيوتشر إيسترن كومباني كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
تشكيل كأس الرابطة - بلح وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأحمد طارق سليمان يحرس مرمى المقاصة أمم إفريقيا - ماذا يفعل منتخب مصر بعد عدم الفوز في المباراة الافتتاحية حل مشكلة قيد أجانب إيسترن كومباني مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.. بداية كأس الرابطة والسوبر الإيطالي والإسباني
أخر الأخبار
كلوب: تجديد عقد محمد صلاح؟ لا يوجد ما يدعو للقلق.. وبالطبع نريد الاحتفاظ به 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد المصري يعلن التشخيص النهائي لإصابتي أكرم توفيق وأحمد فتوح 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب الكاميرون: مواجهة إثيوبيا لن تكون سهلة.. ولهذا اخترت أبو بكر لقيادة الفريق ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - الحكومية الكاميرونية تدعو شعبها لحضور المباريات ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية.. وسبب تأجيل أشعة أكرم وفتوح ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) - (1) مالي.. هدف من ركلة جزاء ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس الرابطة - المصري (0) - (3) مصر للمقاصة.. فيوتشر (2) - (0) إيسترن كومباني.. فرصة غريبة ساعة | مصر
التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح 3 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 4 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا