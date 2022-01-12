مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.. بداية كأس الرابطة والسوبر الإيطالي والإسباني

تبدأ اليوم منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية في نسختها الأولى.

ويلعب إيسترن كومباني أمام فيوتشر في تمام الساعة 2:30 عصرا وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 3.

ويلتقي المصري مع مصر للمقاصة في تمام الساعة 2:30 عصرا وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 2.

ويلعب بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة 5:00 مساء، وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس1.

وفي أمم إفريقيا، يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره المالي في تمام الساعة 3:00 عصرا. وتذاع عبر بي إن سبورتس ماكس 2

ويلعب منتخب موريتانيا أمام جامبيا في تمام الساعة 6:00 مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

ويختتم منتخب كوت ديفوار الجولة الأولى من دور المجموعات بمواجهة غينيا الإستوائية في تمام الساعة 9:00 مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

وفي أوروبا، يلعب وست هام يونايتد مع نورويتش سيتي في مباراة مؤجلة في البريميرليج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 في تمام الساعة 9:45 مساء.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية، يستضيف توتنام نظيره تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي إسبانيا، يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة 9:00 مساء وتذاع عبر قناة SCC 5.

وأخيرا، يلعب إنتر ميلان أمام يوفنتوس في السوبر الإيطالي في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع عبر قناة الدوري الإيطالي في يوتيوب.