مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.. بداية كأس الرابطة والسوبر الإيطالي والإسباني

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 10:31

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

تبدأ اليوم منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية في نسختها الأولى.

ويلعب إيسترن كومباني أمام فيوتشر في تمام الساعة 2:30 عصرا وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 3.

ويلتقي المصري مع مصر للمقاصة في تمام الساعة 2:30 عصرا وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 2.

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ويلعب بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة 5:00 مساء، وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس1.

وفي أمم إفريقيا، يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره المالي في تمام الساعة 3:00 عصرا. وتذاع عبر بي إن سبورتس ماكس 2

ويلعب منتخب موريتانيا أمام جامبيا في تمام الساعة 6:00 مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

ويختتم منتخب كوت ديفوار الجولة الأولى من دور المجموعات بمواجهة غينيا الإستوائية في تمام الساعة 9:00 مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

وفي أوروبا، يلعب وست هام يونايتد مع نورويتش سيتي في مباراة مؤجلة في البريميرليج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 في تمام الساعة 9:45 مساء.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية، يستضيف توتنام نظيره تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي إسبانيا، يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة 9:00 مساء وتذاع عبر قناة SCC 5.

وأخيرا، يلعب إنتر ميلان أمام يوفنتوس في السوبر الإيطالي في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع عبر قناة الدوري الإيطالي في يوتيوب.

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