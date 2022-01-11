سيناريوهات تأهل منتخب مصر والخصوم المتوقعة في ثمن نهائي أمم إفريقيا.. "مأزق للفراعنة"

خسارة في المباراة الافتتاحية تلقاها منتخب مصر أمام نيجيريا جعلت من التأهل إلى دور الـ16 من البطولة أمرا صعبا.

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وفاز منتخب نيجيريا على مصر بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ورغم الخسارة إلا أن فرصة تأهل مصر للدور الثاني كبيرة للغاية، سواء في المركز الثاني أو ضمن المنتخبات الأفضل في المركز الثالث. أو حتى في الصدارة لكنه الاحتمال الأصعب.

وذلك بعد تعادل غينيا بيساو والسودان سلبيا في المباراة الثانية من المجموعة.

ليكون الترتيب الحالي نيجيريا في الصدارة بـ3 نقاط، ثم غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما، وأخيرا مصر دون نقاط.

فما هي سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، سواء في الصدارة أو المركز الثاني أو المركز الثالث؟

وأيضا من هم خصوم مصر المتوقعين في دور الـ16؟ هذا ما يستعرضه لكم FilGaol.com.

التأهل في الصدارة

ليتأهل منتخب مصر في الصدارة يجب عليه الفوز على كل من غينيا بيساو والسودان، مقابل تعثر منتخب نيجيريا أمام نفس المنتخبين.

وقتها سيحصل منتخب مصر على 6 نقاط، وبفرض تعادل منتخب نيجيريا مرتين أمام غينيا بيساو والسودان سيكون رصيده 5 نقاط فقط ويأتي في المركز الثاني خلف مصر.

وفي حالة تأهل منتخب مصر في الصدارة سيلعب ضد المنتخب صاحب أفضل مركز ثالث من المجوعات الثانية أو الخامسة أو السادسة.

وتضم المجموعة الأولى كل من غينيا والسنغال ومالاوي وزيمبابوي.

بينما تضم المجموعة الخامسة كل من الجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

والمجموعة السادسة تتكون من تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.

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التأهل في المركز الثاني

وهو الاحتمال صاحب النسبة الأكبر، بتحقيق منتخب مصر للفوز على غينيا بيساو والسودان، وأيضا أن يفوز منتخب نيجيريا عليهما وهو الأقرب وفقا لفارق الإمكانيات والمستوى.

وقتها سيتأهل منتخب مصر في المركز الثاني خلف نيجيريا.

وفي هذه الحالة لن يكون أمام مصر إلا احتمال واحد في دور الـ16 وهو مواجهة متصدر المجموعة الخامسة.

وتضم المجموعة الخامسة الجزائر وسيراليون وإثيوبيا وكوت ديفوار.

وحتى الآن لم يلعب سوى مباراة واحدة في المجموعة وانتهت بالتعادل بين الجزائر وسيراليون، وفي انتظار المباراة الأخرى بين كوت ديفوار وإثيوبيا.

وإن كان الأوفر حظا لحسم الصدارة من المجموعة منتخب الجزائر حامل اللقب والذي يتسلح بمجموعة قوية من اللاعبين، ويأتي بعده كوت ديفوار.

وسيكون أحدهما هو خصم مصر في دور الـ16 في حالة تأهل الفراعنة في المركز الثاني خلف نيجيريا.

التأهل في المركز الثالث

وهو الاحتمال الأضعف أن يتحقق بسبب تعادل غينيا بيساو والسودان.

وليحتل منتخب مصر المركز الثالث يجب أن يفوز في مباراة واحدة ويتعادل في الأخرى، على أن يفوز السودان أو غينيا بيساو على السنغال.

مثال على ذلك يتعادل منتخب السودان مع مصر ويفوز على نيجيريا، ثم يفوز منتخب مصر على غينيا بيساو، ووقتها سيتساوى منتخبي مصر والسودان في النقاط وهو 4 نقاط.

وفي هذه الحالة سيحتكم المنتخبان للمواجهات المباشرة لتحديد صاحب المركز الثاني والثالث، وإذا احتل منتخب مصر المركز الثالث وقتها وتأهل ضمن أفضل الثوالث، سيكون خصمه في دور الـ16 صاحب الصدارة في المجموعة الثانية والتي تضم كل من السنغال وغينيا ومالاوي وزيمبابوي.

وإن كان منتخب السنغال هو الأقرب لحسم الصدارة من تلك المجموعة.