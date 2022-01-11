مباشر أمم إفريقيا – السودان (0) - (0) غينيا بيساو.. فرصة مباغتة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي السودان وغينيا بيساو التي تقام في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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ق 69: تسديدة من منتصف الملعب من لاعب السودان يتصدى لها حارس غينيا بثبات.

ق 67: لاعبو السودان يطالبون بركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: يا رباااه جوزيف مينديز يحول عرضية من ركلة حرة برأسية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى السودان.

انطلاق المباراة.