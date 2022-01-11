أمم إفريقيا – إيهيناتشو رجل مباراة نيجيريا ومصر.. وتعليق بعد الفوز

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 20:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - نيجيريا

توج كيليتي إيهيناتشو مهاجم منتخب نيجيريا بجائزة رجل مباراة بلاده التي أقيمت ضد مصر.

كيليتشي إيهيناتشو

النادي : ليستر سيتي

نيجيريا

وخسر منتخب مصر من نيجيريا اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل مهاجم ليستر سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بتسديدة يسارية قوية.

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وقال المهاجم النيجيري في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "كان تحدي بالنسبة وبذلنا جهدا كبيرا وحصدنا الثلاث نقاط ونحن سعداء بذلك".

وواصل "علينا بذل المزيد من الجهد في المباراتين المقبلتين وأتمنى أن نفوز في كليهما".

وشارك إيهيناتشو في المباراة لـ80 دقيقة قبل استبداله.

وسدد إيهيناتشو ثلاث مرات خلال المباراة واحدة منهما سكنت الشباك والأخرى كانت بعيدة عن المرمى والثالثة ارتدت من الدفاع المصري.

وحاول لاعب ليستر سيتي المراوغة مرتين نجح في واحدة وفشل في الأخرى.

ولمس مهاجم النسور الخضراء الكرة 41 مرة ومررها 26 مرة من بينهم 18 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 69%.

كما خلق إيهيناتشو فرصة وحيدة خلال المباراة.

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