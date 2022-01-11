مباشر أمم إفريقيا - مصر (0) -(1) نيجيريا.. هدف أول من إيهيناتشو

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

مصر - ليبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر أمام نيجيريا في أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

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ق29: عرضية من أريبو وتسديدة يسارية قوية من إيهيناتشو تسكن شباك مصر

ق26: تمريرة من أريبو إلى سيمون خلف محمد عبد المنع وتسديدة قوية في الشباك من الخارج

ق22: توقف اللعب للمرة الثالثة بسبب عدم صلاحية الكرة للعب واستبدالها

ق12: خروج أكرم توفيق ودخول محمد عبد المنعم

ق6: توقف اللعب بسبب إصابة أكرم توفيق

ق5: توغل من مصطفى محمد وتسديدة أرضية يتصدى لها حارس نيجيريا

بداية المباراة

مصر مصر،نيجيريا أمم إفريقيا
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