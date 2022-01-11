مباشر أمم إفريقيا - مصر (0) -(0) نيجيريا.. بداية المباراة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

مصر - ليبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر أمام نيجيريا في أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

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بداية المباراة

مصر مصر،نيجيريا أمم إفريقيا
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