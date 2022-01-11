مباشر أمم إفريقيا - مصر (0) -(0) نيجيريا.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر أمام نيجيريا في أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

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بداية المباراة