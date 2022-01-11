مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0) (0) سيراليون.. أوووووووو ماذا أهدر براهيمي!

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

الجزائر - سيراليون - يوسف عطال - جمال بلماضي

تابع مباشرة مباراة الجزائر وسيراليون اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

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ق52: أوووووووووه! فرصة هائلة تضيع من براهيمي الذي انفرد بالمرمى لكن سدد في يد الحارس

ق48: هدف ملغي لسيراليون بداعي التسلل

ق46: مشاركة جمال بلعمري بدلا من عبد القادر بدراني في تشكيل الجزائر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: محمد بويا يخترق دفاع الجزائر من اليسار ويسدد الكرة لكنها تمر بعيدة

ق31: تسديدة قوية من محمد بويا لكن مبولحي حارس الجزائر يتصدى

ق22: عمر بانجورا يضرب الكرة برأسه لكنها تمر بجوار قائم الجزائر إثر ركلة حرة لسيراليون

ق11: يوسف بلايلي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت فس جسد أحد المدافعين وخرجت لخارج الملعب

ق6: الحاج كامارا سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب

ق4: إسلام سليماني استلم الكرة خلف المدافعين بعد تمريرة رائعة من محرز ثم راوغ الحارس وسدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب في الشباك من الخارج

بداية المباراة

الجزائر سيراليون كأس إفريقيا
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