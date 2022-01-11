نجم نيجيريا السابق لـ في الجول: محمد صلاح سيرجح كفة مصر.. وأرشح هذا الفريق للقب

يرى تيجاني بابانجيدا نجم منتخب نيجيريا الأسبق أن موعد كأس الأمم الإفريقية يجب أن يتغير ويتم إقامتها في شهر يونيو بدلا من يناير، كما يرى بأن منتخبي مصر ونيجيريا لا يملكون جيلا قوي من اللاعبين خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول سيرجح كفة الفراعنة على النسور.

وقال بابانجيدا في تصريحات لـ FilGoal.com :"اعتقد أنه من الصعب للغاية في هذا الوقت من شهر يناير أن تترك الأندية الأوروبية أفضل لاعبيها، وأنصح الكاف بالنظر في هذا التحول في كأس الأمم الإفريقية ليقام في يونيو ويوليو مثل جميع القارات الأخرى ولكن في الوقت الحالي هو أمر صعب للغاية".

واستمر "كأس الأمم الإفريقية مهم جدا للأفارقة تماما مثل اليورو وكوبا أمريكا، والأفارقة ويعتزون بهذه البطولة كثيرا".

وتابع "لقد تغيرت كرة القدم الآن، يمكن للمنتخبات الضعيفة أن تفاجئ المنتخبات الكبيرة واعتقد أن كل من نيجيريا ومصر ليس لديهما فريق رائع الآن، لكن مصر يمكن أن تكون أعلى قليلا بسبب وجود لاعب مثل محمد صلاح، لقد شاهدت النسحة الأخيرة من منتخب مصر وهي تكافح وكذلك صلاح، على أية حال من المحتمل أن تتأخل نيجيريا ومصر من هذه المجموعة".

وشدد "نيجيريا تملك لاعبين فرديين ولديها أيضا وجوه جديدة يمكن أن تفاجئ العالم إذا أتيحت لها الفرصة مثل المهاجم صادق عمر وصامويل تشيكويزي، لاعب من الجيد أن تشاهده".

وأضاف "واحدة من أفضل الذكريات عام 1980 عندما استضافت نيجيريا البطولة وفزنا للمرة الأولى، وخسرناها في عام 2000 امام الكاميرون بعدما استضفناها".

وأشار "أرى أن الجزائر تحتفظ بالكأس لأن لديها فريق قوي ولاعبين جيدين".

وعن ظهوره الرائع في "البلايستيشن خلال فترة التسعينيات قال :"أتذكر أنني كنت لاعب رائع للغاية في لعبة "اليابانية" الشهيرة مع جيل رائع من منتخب نيجيريا في هذه الفترة".