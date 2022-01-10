استراحة كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (0) أستون فيلا.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 10 يناير 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

سكوت مكتومناي - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

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نهاية الشوط الأول

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ق37. مارتينيز يتصدى لتسديدة لوك شو

ق30. العارضة تتصدى لتسديدة واتكينز

ق27. تصدي رائع من مارتينيز لتسديدة كافاني

ق18. تسديدة رائعة من مكجين وتصدي أروع من دي خيا

ق10. رأسية من مينج تابعها واتكينز بجانب المرمى

ق8. جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق مكتومناي برأسية

ق5. تسديدة من مكتومناي في يد الحارس

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد أستون فيلا كأس الاتحاد الإنجليزي
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