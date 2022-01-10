لمؤازرة مصر.. حزب مستقبل وطن وبريزنتيشن يتحملان تكاليف سفر 300 مشجع إلى الكاميرون

الإثنين، 10 يناير 2022 - 19:33

كتب : أحمد الخولي

توافد الجماهير المصرية على استاد القاهرة

تتوجه أولى طائرات الجماهير المصرية المتجهة إلى مدينة جاروا بالكاميرون صباح باكر الثلاثاء.

ونظمت شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية وحزب مستقبل وطن الرحلة من أجل مؤازرة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد نجيريا في السادسة من مساء غدا الثلاثاء في افتتاح مبارياتها في كأس أمم إفريقيا.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم كل من منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وتضم الرحلة عدد 300 من مختلف مشجعي الأندية وتحمل تكاليف الرحلة كلا من حزب مستقبل وطن وشركة بريزنتيشن إيمانا بضرورة مساندة الجمهور المصري لمنتخب بلده من أرض الملعب.

وسبق لمنتخب مصر الفوز بكأس أمم إفريقيا في سبع مرات سابقة أخرهم عام 2010.

مصر منتخب مصر أمم إفريقيا
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