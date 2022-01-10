بعد الاجتماع مع وزير الرياضة.. كيشو لـ في الجول: أعدكم بذهبية باريس

الإثنين، 10 يناير 2022 - 18:42

كتب : محمد سمير

محمد إبراهيم السيد (كيشو) - مصارعة

وعد محمد إبراهيم "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة الجماهير المصرية بتحقيق ذهبية أولمبياد باريس 2024.

وكان كيشو قد حقق برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في منافسات المصارعة الرومانية.

واجتمع كيشو مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الأحد لبحث استعدادات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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وقال كيشو في تصريحات لـ FilGoal.com: "أعدكم بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس".

وكان كيشو قد وجه رسالة غاضبة بسبب التجاهل والإهمال الذي يتعرض له خلال الفترة الأخيرة حتى قبل تحقيق الميدالية البرونزية. (تفاصيل من هنا)

وأضاف "أتوجه بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة والقيادة السياسية بسبب الاهتمام الدائم".

واختتم تصريحاته "أشكرهم بتوفير كافة الدعم لضمان استمرارية تحقيق الميداليات في مختلف المحافل".

ويعد كيشو من أبرز لا عبى المصارعة في مصر في الفترة الأخيرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك في منافسات المصارعة لوزن 67 كجم، وأيضاً بعد الحصول على لقب أفضل مصارع روماني أقل من 23 سنة، لعام 2019 من الاتحاد الدولي للمصارعة.

وزارة الرياضة مصارعة رومانية كيشو
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