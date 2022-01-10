مران الزمالك – ممر شرفي لـ عبد الشافي وعبد الله جمعة.. وانتظام عمر السعيد

الإثنين، 10 يناير 2022 - 18:15

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي

شهد مران الزمالك الذي أقيم اليوم الإثنين تنظيم اللاعبين ممرا شرفيا لمحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

وجاء الممر الشرفي احتفالا من اللاعبين بتجديد تعاقد عبد الشافي، وعيد ميلاد عبد الله جمعة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش المران استعدادا لمباريات كأس الرابطة المصرية.

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وجاءت هذه الفقرة مقسمة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات مرونة للعضلات والفقرة الثانية عبارة عن تأهيل بالكرة من خلال التمرير بسرعة بين اللاعبين في مساحات قصيرة.

وانتظم عمر السعيد مهاجم الفريق في المران الجماعي بعد تماثله للشفاء من نزلة البرد التي تعرض لها.

وخاض طارق حامد تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم ولم يشارك في المران الجماعي.

وأدى محمد عواد حارس مرمى الفريق تدريبات تأهيلية لمعاناته من كدمة في الظهر ولم يشارك في المران الجماعي كذلك.

الزمالك عبد الشافي عبد الله جمعة
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