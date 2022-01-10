مباشر أمم إفريقيا – غينيا (1) - (0) مالاوي.. بداية الشوط الثاني
الإثنين، 10 يناير 2022 - 17:33
كتب : FilGoal
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46: أجوبو كامارا كاد أن يسجل الهدف الثاني لغينيا ولكن إنرست كاخوبوي حارس مالاوي تصدى لها
ق35: جوووووووووووول أول لـ غيينا عن طريق إيسياجا سيالا
ق20: تسديدة قوية من بيتر باندا لاعب مالاوي فوق العارضة
ق17: فرصة جديدة ضائعة لمالاوي بعد عدم نجاح تشيستر في السيطرة على الكرة
ق15: ياميكاني تشيستر يهدر فرصة هدف مؤكد لـ مالاوي بعد انفراد بالحارس وتدسدية أرضية سهلة
ق8: تسديدة قوية من ميكوم مون يتصدى لها علي كييتا حارس غينيا
بداية المباراة