مباشر أمم إفريقيا – غينيا (1) - (0) مالاوي.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غينيا ومالاوي التي تقام في ملعب كويكونج في أولى جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: أجوبو كامارا كاد أن يسجل الهدف الثاني لغينيا ولكن إنرست كاخوبوي حارس مالاوي تصدى لها

ق35: جوووووووووووول أول لـ غيينا عن طريق إيسياجا سيالا

ق20: تسديدة قوية من بيتر باندا لاعب مالاوي فوق العارضة

ق17: فرصة جديدة ضائعة لمالاوي بعد عدم نجاح تشيستر في السيطرة على الكرة

ق15: ياميكاني تشيستر يهدر فرصة هدف مؤكد لـ مالاوي بعد انفراد بالحارس وتدسدية أرضية سهلة

ق8: تسديدة قوية من ميكوم مون يتصدى لها علي كييتا حارس غينيا

بداية المباراة