انتهت أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) غانا.. فوز أول لأسود أطلس

الإثنين، 10 يناير 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

المغرب - غانا - رومان سايس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي المغرب وغانا التي تقام في ملعب أحمدو أهيدجو في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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نهاية المباراة بفوز المغرب بهدف دون رد

ق 82: جووووول بوفال يسجل الأول للمغرب

ق 75: إصابة قوية لمهاجم غانا بعد اصطدام مع رومان سايس من قبل أندري أيو

ق 72: أخطر فرصة في المباراة بتسديدة من جوزيف بينتسل تصدى لها بونو ببراعة

ق 53: هجمة مرتدة للمغرب وبوفال يهدر فرصة خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: أول تهديد من غانا على مرمى المغرب بتسديدة من جوزيف بينتسل

ق 39: عرضية من مخالفة نفذها حكيمي وقابلها رومان سايس بضربة رأسية خطيرة تمر أعلى العارضة

ق 33: تسديدة قوية من سليم أملاح تمر جوار مرمى غانا

ق 15: هدوء في اللعب ومحاولات من المغرب دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة

المغرب غانا كأس أمم إفريقيا
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