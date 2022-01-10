مؤتمر مدرب سيراليون: منتخب الجزائر من الأفضل في العالم ولكننا لا نخشاه

الإثنين، 10 يناير 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

منتخب سيراليون

وصف جون كيستر المدير الفني لمنتخب سيراليون منافسه الجزائري بأحد أفضل منتخبات العالم، لكنه شدد على عدم خوفه من المواجهة.

ويستعد منتخب الجزائر حامل اللقب لمواجهة سيراليون يوم الثلاثاء في أولى جولات مرحلة المجموعات.

وقال جون كيستر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نحن على علم بالرقم القياسي الذي حققته الجزائر، لكن سنخوض المباراة بكل تركيز".

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وأضاف "هذه أول مشاركة لنا بكأس الأمم الإفريقية منذ 25 سنة، واللعب في مواجهة أفضل المنتخبات سيمكننا من التطور، أعتقد أننا سننافس جيدا".

وتابع "نحترم كثيرا المنتخب الجزائري وهو أحد أفضل منتخبات إفريقيا، بل حتى في العالم، لكننا لا نخاف من مواجهته".

وأتم "لا يوجد بين صفوفنا أية حالة مصابة بفيروس كورونا، وهذا من حسن حظنا".

وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الخامسة مع كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.

سيراليون الجزائر
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