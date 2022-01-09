مباشر في إيطاليا - روما (3)-(1) يوفنتوس.. جووووول بيلليجريني
الأحد، 09 يناير 2022 - 19:30
كتب : FilGoal
يستضيف روما فريق يوفنتوس ضمن مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الإيطالي.
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 35 نقطة بينما روما في المركز السابع برصيد 32 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق53 جووووووول بيلليجريني يعزز تقدم روما
ق48 جوووووول مخيتاريان يتقدم لروما مجددا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق18 جووووول التعادل لباولو ديبالا
ق11 جووووول عن طريق تامي أبراهام
انطلاق المباراة