مباشر افتتاح أمم إفريقيا - الكاميرون (2)-(1) بوركينا.. أبو بكر كاد يسجل الثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2021.

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ق 70: إينجي يطلق قذيفة صاروخية في أول لمسة له تمر جوار القائم

ق 61: الفيديو لا يحتسب الثالث

ق 54: التعادل يضيع على بوركينا من أداما جوريا

ق 47: تهديد أول في الشوط الثاني من تراوري بعد ركلة حرة سددها بقوة وأبعدها أونانا

نهاية الشوط الأول بتقدم الكاميرون بثنائية مقابل هدف

ق 46: جووووووووووول أبو بكر والثاني من ركلة جزاء بعد عرقلة نوهو تولو من قبل دفاع بوركينا

ق 45: ركلة جزاء ثانية للكاميرون

ق 40: جوووووووووول فينسنت أبو بكر والتعادل من ركلة جزاء

ق 37: ركلة جزاء للكاميرون بعد عرقلة زامبو أنجيسا من قبل تراوري

وصف الهدف: ركنية قابلها بيرتراند تراوري بضربة رأسية وأبعدها الدفاع قبل أن يرسل لاعب بوركينا عرضية أخرى وتصطدم في العارضة وتذهب لتراوري الذي أرسل عرضية لم يستطع أونانا التصدي لها ليقابلها جوستافو سانجاري بتسديدة في الشباك

ق 24: جووووووول الهدف الأول لبوركينا

ق 8: تهديد أول من فينسينت أبو بكر

ق 1: إنذار لمدافع منتخب بوركينا فاسو ستيف ياكو

انطلاق المباراة