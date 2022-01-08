استراحة في إسبانيا - ريال مدريد (1)-(0) فالنسيا.. نهاية الشوط الأول

السبت، 08 يناير 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف دافيد ألابا - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

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نهاية الشوط الأول

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ق43 جووووول أول لريال مدريد عن طريق بنزيمة ليصل إلى هدفه رقم 300 مع الفريق

ق41. ركلة جزاااء لريال مدريد بعد تدخل على كاسميرو

ق40. العارضة تتصدى لتسديدة مودريتش

ق35. تسديدة قريبة من كريم بنزيمة

ق. 30 تسيديدة من أسينسيو وسيليسين يتألق

ق19. رأسية من فينيسيوس جونيور بجانب المرمى

ق6. تصدي رائع من سيليسين لرأسية ميليتاو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
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