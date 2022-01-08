أمم إفريقيا - مسحة طبية لمنتخب مصر بعد الوصول لـ جاروا

وصل منتخب مصر إلى مطار جاروا استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا 2021.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويخضع المنتخب المصري لمسحة طبية بعد الوصول قبل الدخول للبلاد.

وتتفتح منافسات البطولة غدا بمواجهة بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبع بطولات.