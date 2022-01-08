محمود شبانة إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم

السبت، 08 يناير 2022 - 16:28

كتب : هاني العوضي

محمود شبانة

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع محمود شبانة مدافع نادي الزمالك حتى نهاية الموسم بشكل رسمي.

وأعلن نادي الاتحاد ضم محمود شبانة بعقد حتى نهاية الموسم، مع إمكانية مد التعاقد.

وضم الاتحاد محمود شبانة بعد تعذر قيده في نادي الزمالك بسبب حرمان النادي الأبيض من القيد لفترتي قيد متتاليتين.

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ويعد محمود شبانة هو ثاني صفقات الاتحاد السكندري الشتوية بعد ضم عبد الله نصيب من الوحدات الأردني بعقد لمدة موسمين.

محمود شبانة انضم لنادي الزمالك قبل بداية الموسم قادما من أسوان، لكن الفريق الأبيض فشل في ضم المدافع بسبب قرار الاتحاد الدولي بمنع النادي من القيد لفترتي قيد.

وكان شبانة قريبا من الانتقال إلى الإسماعيلي قبل نهاية فترة الانتقالات، لكن الصفقة تعثرت في الساعة الأخيرة، ليستمر اللاعب في تدريبات الزمالك ودون قيده.

وسيلعب الاتحاد في كأس الرابطة ضد بيراميدز والمصري وإيسترن كومباني ومصر للمقاصة وفيوتشر.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 12 نقطة.

الدوري المصري الاتحاد السكندري محمود شبانة
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