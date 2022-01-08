أبو عبلة: منح بعض لاعبي الأهلي راحة بسبب نزلة برد.. وخضوعهم لمسحة خارج النادي

السبت، 08 يناير 2022 - 13:48

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

قرر أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم.

وأوضح أبو عبلة لموقع الأهلي الرسمي أن قرار الراحة جاء بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

وأكمل أبو عبلة أن عددا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي، وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

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وشدد أبو عبلة أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي.

وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادي، وفي انتظار نتيجة المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران اليوم السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

علم FilGoal.com أن الأهلي قرر تشديد الإجراءات الاحترازية التي يخضع لها الفريق حتى يحافظ على جميع عناصره قبل المشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل. (طالع التفاصيل)

واستأنف الأهلي مرانه اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة، ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للارتباطات المقبلة.

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