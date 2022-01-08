مسحة طبية لـ الأهلي.. وموسيماني يقود المران

السبت، 08 يناير 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

خضع فريق الأهلي لمسحة طبية صباح السبت قبل استئناف التدريبات.

وعاد بيتسو موسيماني لقيادة مران الفريق بعد عودته لمصر مساء الجمعة إثر إجازة قصيرة.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية في الجيم قبل استكمال المران في الملعب.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.

ثم يواجه الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي.

وسيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

الأهلي موسيماني
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