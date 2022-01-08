تقرير بالأرقام - مصر ثالث المرشحين للفوز بـ أمم إفريقيا.. المنتخب يتفوق على الجزائر والكاميرون
السبت، 08 يناير 2022 - 12:40
كتب : FilGoal
تواجد منتخب مصر في المركز الثالث ضمن أكثر المنتخبات التي تمتلك حظوظا في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون بحسب موقع "the analyst".
وتفوق منتخب مصر على الجزائر حاملة اللقب والكاميرون مستضيفة البطولة.
وإليكم طريقة احتساب نسب الفوز باللقب وترتيب المنتخبات. (طالع من هنــــــــــــــــا)
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