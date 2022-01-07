أخبار سيئة في توتنام.. سون يغيب إلى توقف الدوري القادم

الجمعة، 07 يناير 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

هيونج مين سون - توتنام × فيتيس

أعلن أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر أن فريقه سيفتقد خدمات الجناح الكوري هيونج مين سون حتى فبراير المقبل، وذلك عقب تعرضه لإصابة ضد تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية.

ولعب سون في ذهاب نصف النهائي ضد البلوز والذي انتهى بخسارة توتنام بهدفين دون رد، واتضح تعرضه لإصابة عضلية بعد خضوعه للفحوصات.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة موركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي: "كان وضعا غريبا ضد تشيلسي. أجريت التبديلين بخروج لوكاس مورا وسون، ليس بداعي الإصابة ولكن لأمنحهما 15 دقيقة من الراحة".

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وأضاف "في اليوم التالي شعر سون بآلام عضلية في ساقه فخضع للفحوصات، والآن يجب أن يتم تقييم الوضع بصورة صحيحة من جانب الأطباء".

وأوضح كونتي "لا أعلم ما سيحدث ولكن على الأرجح سيبقى خارج التدريبات حتى توقف الدوري القادم".

ويتوقف الدوري الإنجليزي بعد 23 يناير، ليعود مرة أخرى في الثامن من فبراير حتى الآن بحسب الجداول الرسمية، وهو ما يعني أن سون ليس مرشحا للعب مرة أخرى في الشهر الجاري.

بذلك يغيب سون عن مواجهات أرسنال وليستر سيتي في الدوري ثم إياب الكأس أمام تشيلسي، ثم تشيلسي مرة أخرى في الدوري في 23 يناير.

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