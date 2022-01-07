طارق سليمان يتولى تدريب حراس مصر في أمم إفريقيا.. والدرندلي يكشف هل توجد إصابات جديدة بكورونا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 15:22

كتب : بسام أبو بكر

طارق سليمان

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة رسميا تعيين طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي في المنصب ذاته للمنتخب الأول بديلا لعصام الحضري المصاب بفيروس كورونا.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن الحضري وحارس مرمى الفراعنة محمد أبو جبل سيلتحقان بالبعثة فور شفائهما من كورونا.

جاء ذلك بعد دقائق من حديث خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة لـFilGoal.com وكشفه عن تعيين طارق سليمان في منصب مدرب الحراس.

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وقال الدرندنلي لـFilGoal.com: "طارق سليمان سيقود تدريبات حراس المرمى بدلا من الحضري".

وعن هل توجد إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف منتخب مصر أجاب الدرندلي قائلا: "لا توجد أي إصابات أخرى بفيروس كورونا في منتخب مصر، أجرينا مسحة وأثبتت سلبية عينة الجميع عدا عصام الحضري ومحمد أبو جبل".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفكير منتخب مصر في اصطحاب مدرب حراس مرمى مؤقت بدلا من الحضري لحين شفائه. (طالع التفاصيل)

كما سيظل أبو جبل على قوة منتخب مصر وفور شفائه سوف يسافر إلى الكاميرون.

ووجه الحضري رسالة إلى الجماهير المصرية عبر FilGoal.com في وقت سابق وأوضح موقفه من الالتحاق بالبعثة التي ستسافر غدا السبت إلى الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ولا تمنع الإصابة بكورونا اللاعبين من الانضمام للمنتخبات حتى لو غابوا عن المباراة الأولى. (طالع التفاصيل)

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