أمونيكي: هذا هو الفريق المرشح للقب كأس إفريقيا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

إيمانويل أمونيكي

كشف إيمانويل أمونيكي، نجم نيجيريا وبرشلونة والزمالك السابق، أي فريق يرشحه للفوز بلقب كأس إفريقيا 2021.

وقال أمونيكي عبر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف):"الجزائر هي المرشحة".

وأضاف "السنغال لديها فريق قوي، وكذلك الكاميرون المضيفة، وهناك مصر ونيجيريا والمغرب وتونس".

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وأردف "من الصعب توقع الفائز باللقب، هناك تغيير كبير في الكرة الإفريقية، هناك لاعبون عالميون هم نجوم أنديتهم الأوروبية حاليا، وهو ما سينعكس على البطولة".

وتنطلق البطولة يوم الأحد وتدافع الجزائر عن لقبها الذي توجت به في مصر عام 2019.

ويشارك 24 فريقا في البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأمونيكي أحد النجوم الذين توجوا باللقب من قبل حين فاز به مع نيجيريا في 1994.

كأس إفريقيا
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