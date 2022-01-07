بركات يكشف رد كيروش على مطالبته بالمنافسة على لقب إفريقيا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم مصر والأهلي والإسماعيلي السابق، رد كارلوس كيروش مدرب الفراعنة على مطالبته بالفوز بكأس إفريقيا 2021.

وقال بركات عبر قناة المحور:"مجلس إدارة الاتحاد حضر مران المنتخب وتحدثنا مع كيروش".

وواصل "جمال علام تحدث معه أن منتخب مصر اعتاد المنافسة على لقب كأس إفريقيا".

أخبار متعلقة
إصابة هداف وثنائي غينيا بفيروس كورونا كيروش.. عودة المنقب فاسكو دا جاما لاكتشاف إفريقيا عن طريق مصر الحكاية المثيرة خلف انسحاب نيجيريا من كأس أمم إفريقيا 1996 أحمد أيمن منصور: هذا ما عطل انضمامي لـ الزمالك والأهلي رغم توقيعي لهما

ثم استدرك "فرد كيروش قائلا: منذ كنت في التاسعة من عمري اعتدت اللعب على الفوز دائما".

وكان كيروش صرح منذ أيام بأن هدفه الرئيسي مع منتخب مصر هو التأهل لكأس العالم 2022.

ويستعد الفراعنة للمشاركة في كأس إفريقيا وسيواجهون نيجيريا يوم الثلاثاء.

ثم يواجهون غينيا بيساو والسودان في 15 و19 يناير الجاري.

كأس إفريقيا منتخب مصر كيروش
أخر الأخبار
إيهاب جلال سابع فائزي الألفية.. ماذا يفعل مدرب منتخب مصر في أول مباراة رسمية؟ 12 دقيقة | منتخب مصر
الحضري: ننتظر عودة الشناوي قريبا.. والأداء سيتحسن مستقبلا 12 دقيقة | منتخب مصر
حازم إمام: مدرب المنتخب الأولمبي مصري.. ومدير الاتحاد أجنبي 14 دقيقة | منتخب مصر
أفشة: صلاح من أفضل 4 لاعبين في العالم.. وأعرف إيهاب جلال جيدا 14 دقيقة | منتخب مصر
حازم إمام: من الصعب الحكم على المنتخب.. وصلاح يستحق التكريم دائما 25 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر إيهاب جلال: تعجبت من تأخر الفوز.. وصلاح رفض طلب ليفربول ليشارك مع المنتخب 28 دقيقة | منتخب مصر
مدرب غينيا: فوز مصر علينا منطقي.. وعانينا بسبب محمد صلاح 42 دقيقة | منتخب مصر
وزير الرياضة: الفوز سيمنح المنتخب دفعة للأمام..وصلاح رمز يجب مساندته 52 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك