مباشر في إيطاليا - ميلان (2) (1) روما.. العارضة تتدخل وتمنع هدفا رائعا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وروما في الجولة 20 من الدوري الإيطالي والتي تقام على ملعب سان سيرو.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 42 نقطة، فيما يحتل روما المركز السادس برصيد 32 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

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ق 50: تصويبة صاروخية يمنع هدفا لميلان عن طريق براهيم دياز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جووول روما وتقليص الفارق.. ركنية نفذت شتتها الدفاع وكرة سددها بيليجريني وحولها إبراهام في الشباك.

ق 40: تصويبة من زانيولو من خارج منطقة الجزاء مباغتة لكن ماينيان في الموعد يتصدى لها

ق 29: عرضية من دياز وتسديدة من ميسياس تمر بجوار القائم دون خطورة.

ق 24: انفراد من نيكولو زانيولو الذي سدد كرة تصدى لها مانيان وأبعدها لركنية.

ق 18: جوووول ثاااااان.. خطأ من مدافع روما الذي أعاد الكرة بالخطأ إلى الحارس ليخطفها جيرو ويسدد كرة ارتطمت في القائم، وترتد ليسدد جونيور ميسياس في الشباك.

ق 7: جووووول أوووول جيرو يفتتح أهداف ميلان في 2022 من ركلة جزاء.

ق 6: ركلة جزاء لميلان بداعي لمسة يد على إبراهام وبطاقة صفراء له.

ق 4: الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتمالية احتساب ركلة جزاء لميلان بداعي وجود لمسة يد.

ق 4: تسديدة صاروخية من ثيو هيرنانديز يبعدها باتريشيو ببراعة لركنية.

بداية اللقاء