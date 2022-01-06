قبل السفر لـ الكاميرون.. اتحاد الكرة يجتمع بـ كيروش

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بعد انتهاء تدريب المنتخب اليوم الخميس.

وكان الاجتماع بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي، ودينا الرفاعي، كما حضره أيضا أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول ووليد العطار مدير الاتحاد ووائل جمعة مدير المنتخب.

عقد الاجتماع بملعب استاد القاهرة كمكان مفتوح تنفيذا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنتخب الوطني، وأكد خلاله جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم مجلس إدارة الاتحاد بالكامل للمنتخب الوطني وجهازه الفني بقيادة كارلوس كيروش، مؤكدًا على أهمية المنافسة على كأس الأمم الأفريقية وأهميتها لدى جماهير الكرة المصرية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري بأن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوي مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة في الملاعب.

وأضاف جمال علام أنه سيرأس بنفسه بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون يوم السبت المقبل ومعه اللواء حلمي مشهور لتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة في مشوارها المهم.

من جهته أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على أن المنتخب الوطني يحتل القدر الأكبر من الأهمية لدى الرابطة ولا يقل في ذلك عن اهتمام الرابطة بمسابقة الدوري الممتاز باعتباره عنوان الكرة المصرية، وأوضح الملابسات التي صاحبت ايقاف الدوري الممتاز يوم 27 ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه إذا كان لدى الرابطة ما يفيد رغبة المنتخب في استمرارها لما بعد ذلك ما ترددت الرابطة في تلبية رغبته.

كما أعرب خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد عن ثقة مجلس الإدارة في المنتخب الوطني وجهازه الفني بقيادة كارلوس كيروش في تحقيق أماني جماهير الكرة المصرية مشددًا على التواصل المباشر بين المجلس وكيروش.

فيما أكد حازم إمام عضو مجلس الإدارة على ثقة الاتحاد المصري في كارلوس كيروش صاحب الاسم الكبير والتاريخ العريق في كرة القدم، وأضاف محمد بركات عضو المجلس على أن حجم المدير الفني للمنتخب الوطني في عالم كرة القدم على مستوى العالم يجعلنا نثق في أنه سيقود المنتخب باقتدار في كأس الأمم الأفريقية وأيضا خلال الدور الأخير لتصفيات كأس العالم في شهر مارس المقبل ليحقق آمال الجماهير المصرية.

كما أعرب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عن امتنانه لهذا الدعم، مقدمًا لرئيس وأعضاء الاتحاد التهنئة على فوزهم في الانتخابات التي أجريت أمس، ومؤكدًا على ثقته بأن مجلس الإدارة الجديد بهذه الروح التي لمسها منهم سينجح في تجاوز المنتخب صعوبة التحول بين إدارتين في وقت صعب بالنسبة له.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الكاميرون صباح السبت المقبل للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير.

ويلعب منتخب مصر مع نيجيريا يوم 11 يناير في الجولة الأولى للبطولة.