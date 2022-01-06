لاعب سيراليون لـ في الجول: فخور بتمثيل بلدي بعد اللعب لـ هولندا.. أحلم بتسجيل أول أهدافي

الخميس، 06 يناير 2022 - 13:34

كتب : محمد عبد العظيم

عيسى كالون لاعب فريق كامبور الهولندي ومنتخب سيراليون

أبدى عيسى كالون لاعب منتخب سيراليون بفخره للعب بقميص منتخب سيراليون بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على ذلك.

وقال عيسى كالون في تصريحات لـFilGoal.com: "سعيد بالتواجد مع منتخب سيراليون. أحلم بالمشاركة الأولى مع المنتخب وذلك بعدما وافق الاتحاد الدولي على تمثيلي لسيراليون".

وأوضح "لعبت لكل الفئات السنية لمنتخب هولندا والآن أشعر بفخر كبير بتمثيل سيراليون. كل لاعب يحلم بالمشاركة والدفاع عن ألوان المنتخب في كأس أمم إفريقيا وهو شرف كبير لنا".

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كالون أتبع "سنلعب من أجل إسعاد الشعب السيراليوني ولنجعل وطننا يشعر بفخر بنا. جاء الوقت لوضع سيراليون على خريطة كرة القدم في إفريقيا".

واستمر "أتمنى تسجيل أول أهدافي بقميص المنتخب في هذه البطولة، إنه حلم يراودني كل ليلة، سأقدم كل ما بوسعي لمساعدة فريقي لتقديم أفضل نتائج".

لاعب سيراليون أكمل "هي خطوة كبيرة أن تمثل بلدك خاصة أن عائلتي تشعر بفخر وسعادة بذلك، قضيت أوقات جيدة مع منتخبات هولندا للشباب، أشكر المدرب جون كيستر لمساعدتي كثيرا للانضمام للمنتخب الوطني، وساعد الكثير من اللاعبين".

وأتم "مجموعتنا قوية وكل شيء وارد، سنبذل كل ما لدينا وسنكون في قمة مستوانا للتأهل للدور الثاني. طموحنا كبير ولن نذهب هناك لمجرد التمثيل المشرف، نحن قادمون لإثبات قدراتنا وتحقيق المفاجأة".

وتتواجد سيراليون في المجموعة الخامسة رفقة الجزائر، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية في البطولة.

كأس أمم إفريقيا سيراليون عيسى كالون
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