مباشر كأس ملك إسبانيا - ألكويانو (1)-(3) ريال مدريد.. جوووول البديل إيسكو ينهيها

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 22:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يلعب ريال مدريد ضد فريق ألكويانو ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتقام مباريات دور الـ32 بنظام خروج المغلوب ومن مباراة واحدة فقط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق79 جوووول إيسكو ينهيها بهدف قاتل

ق77 جوووول أسينسيو

ق66 جوووول داني فيجا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 جووووول ميليتاو يتقدم لريال مدريد

ق30 نصف ساعة سلبية

ق3 لونين أنقذ الهدف الأول لفريق ألكويانو

انطلاق المباراة

مباشر في إسبانيا كأس ملك إسبانيا ريال مدريد
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