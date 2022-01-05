مباشر كأس الرابطة - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. الشوط الثاني

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 21:33

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام - هافرتز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد توتنام في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين التي تقام بملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق الأزرق.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسي ورودريجو وماريانو في الهجوم أمام ألكويانو التشكيل - لوكاكو يعود لـ هجوم تشيلسي بعد نهاية أزمته.. وتوتنام بالقوة الضاربة في كأس الرابطة سبورت: كوتينيو يتقرب من الانتقال لـ أستون فيلا

نزول تيمو فيرنر بدلا من كاي هافرتز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد

ق 35: جوووووووووول بين دايفز يسجل الثاني لتشيلسي بالخطأ في مرماه

ق 4: جوووووووووول تشيلسي والأول عن طريق دافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه بعد تسديدة هافرتز

انطلاق المباراة

تشيلسي توتنام كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
توخيل: كانتي وتياجو سيلفا أصيبا بفيروس كورونا سبورت: كوتينيو يتقرب من الانتقال لـ أستون فيلا ذا أثليتك: أستون فيلا يستهدف جو جوميز.. وليفربول يرفض التخلي عنه في يناير تقارير: فوضى داخل مانشستر يونايتد وانقسام اللاعبين
أخر الأخبار
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أتممنا تعاقدنا مع مهاجم السكة الحديد 24 دقيقة | الدوري المصري
قوائم أمم إفريقيا – أوباميانج وليمينا يقودان الجابون 50 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
برشلونة يفلت من مفاجآت الكأس بريمونتادا على ليناريس 56 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - المواجهة الأولى بين الشقيقين مكي ساعة | الدرجة الثانية
قوائم أمم إفريقيا – "كاتب التاريخ" يقود السودان في مجموعة مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس ملك إسبانيا - ألكويانو (0)-(1) ريال مدريد.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
توخيل: كانتي وتياجو سيلفا أصيبا بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. الشوط الثاني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني