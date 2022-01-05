مباشر كأس الرابطة - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد توتنام في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين التي تقام بملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق الأزرق.

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نزول تيمو فيرنر بدلا من كاي هافرتز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد

ق 35: جوووووووووول بين دايفز يسجل الثاني لتشيلسي بالخطأ في مرماه

ق 4: جوووووووووول تشيلسي والأول عن طريق دافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه بعد تسديدة هافرتز

انطلاق المباراة