انتهت كأس الرابطة - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. الأزرق يفوز

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 21:33

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام - هافرتز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد توتنام في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين التي تقام بملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق الأزرق.

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نزول تيمو فيرنر بدلا من كاي هافرتز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد

ق 35: جوووووووووول بين دايفز يسجل الثاني لتشيلسي بالخطأ في مرماه

ق 4: جوووووووووول تشيلسي والأول عن طريق دافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه بعد تسديدة هافرتز

انطلاق المباراة

تشيلسي توتنام كأس الرابطة الإنجليزية
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