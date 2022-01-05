مباشر في إسبانيا - ليناريس (1) -(1) برشلونة.. جوول ملغي

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بالهدف أمام مايوركا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ليناريس ديبورتيفو وبرشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

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ق. 66 جووول ملغي لليناريس

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ق.62 جوووووول التعادل لبرشلونة عن طريق ديمبيلي

نزول ديمبيلي وجيرارد بيكيه بدلا من

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. تسديدة من ريكي بويج داخل منطقة الجزاء فوق المرمى

ق24. تسديدة من نيكو جونزاليس في يد الحارس

ق18. جوووووول أول لليناريس عن طريق هوجو دياز برأسية

ق12. تسديدة من أصحاب الأرض فوق المرمى

ق5. تهديد أول في المباراة برأسية أراوخو بجانب المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة ليناريس ديبورتيفو كأس ملك إسبانيا
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