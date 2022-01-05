مباشر في إسبانيا - ليناريس (1) -(1) برشلونة.. جوول ملغي

تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسي ورودريجو وماريانو في الهجوم أمام ألكويانو

التشكيل - لوكاكو يعود لـ هجوم تشيلسي بعد نهاية أزمته.. وتوتنام بالقوة الضاربة في كأس الرابطة