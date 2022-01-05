ليفربول يغلق مقر التدريبات بسبب كورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

هدف صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي

أعلن نادي ليفربول إغلاق مقر تدريبات الفريق بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا.

واتخذ النادي قراره بعد التشاور مع هيئة الصحة العامة ذات الصلة.

وأوضح ليفربول في وقت سابق إصابة المدرب المساعد بيب ليندرز بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
روبير بيريز: النني يستحق اللعب أساسيا مع أرسنال.. ومن الشيق رؤية صلاح في برشلونة كونيه لـ في الجول: هدفي أمام مصر الذكرى الأسعد لي في إفريقيا.. وهذا مثيل صلاح في كوت ديفوار أمم إفريقيا – السنغال تعلن إصابة 3 لاعبين بكورونا.. وتأجيل السفر إلى الكاميرون زلزال في مانشستر.. 11 لاعبا يطلبون الرحيل

وأشرف ليندرز على تدريب ليفربول أمام تشيلسي بسبب إصابة يورجن كلوب بفيروس كورونا.

وقرر ليفربول إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال في الكأس غدا.

وطلب ليفربول رسميا أمس تأجيل مباراته مع أرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان الرابطة، فإنه سيتم دراسة الأمر مع طلب النادي قبل اتخاذ القرار.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وبحسب ديلي ميل، فإن نادي ليفربول قرر إلغاء مران أمس الثلاثاء بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وغاب الثلاثي أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن مباراة تشيلسي الأخيرة بسبب الإصابة بالفيروس بجانب يورجن كلوب المدير الفني.

وحسب القواعد، فإن النادي الذي يمتلك 13 لاعبا جاهزا مع حارس واحد سيتوجب عليه لعب المباراة.

وفي حال تم تأجيل المباراة، فإن مواجهة ليفربول أمام شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ذلك ستكون مهددة بالتأجيل أيضا.

ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ديلي ميل: إيفرتون مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي أرتيتا عن لاكازيت: حظي بلحظات أفضل لتسجيل الأهداف.. لكنه يقدم مستوى جيد جدا قرار جديد من الدوري الإنجليزي ضد روسيا.. وتبرع لـ أوكرانيا متفوقا على محمد صلاح.. لويس دياز يحصد جائزة أجمل هدف لليفربول في فبراير قائد ليفربول يتغزل في محمد صلاح لامبارد بعد خماسية توتنام: لعبنا كفريق اعتاد على الخسارة خارج أرضه دي بروين يدافع عن مانشستر يونايتد: لماذا يُقال إنهم استسلموا ضدنا؟ توتنام يكتسح إيفرتون بخماسية.. وكين يجتاز رقم هنري
أخر الأخبار
ديلي ميل: إيفرتون مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دايلي ميل: يويفا يبحث زيادة المنتخبات في يورو 2028 لـ 32 16 دقيقة | أوروبا
تقرير قطري: بي إن سبورتس تقترب من الدوري السعودي 41 دقيقة | السعودية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صنداونز.. القنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. قمة ريال مدريد وباريس ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز 9 ساعة | مصر
التعليق الأول من موسيماني بعد تجديد تعاقده مع الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن تجديد تعاقد موسيماني 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار