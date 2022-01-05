منافس الأهلي - مونتيري يستعيد صانع ألعابه قبل كأس العالم للأندية

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

رودولفو بيتزارو - مونتيري

رودولفو بيتزارو - مونتيري

أعلن نادي مونتيري المكسيكي ضم رودولفو بيتزارو على سبيل الإعارة قادما من إنتر ميامي الأمريكي.

وسيدعم بيتزارو صفوف مونتيري حتى يناير 2023، ليشارك في مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي الموسم الجاري وكأس العالم للأندية 2021 الشهر المقبل.

وسيواجه مونتيري، الأهلي يوم 6 فبراير المقبل بربع نهائي كأس العالم للأندية.

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وأصبح بيتزارو أول صفقات الأزرق والأبيض في سوق الانتقالات الشتوية لكتيبة خافيير أجيري.

وارتدى بيتزارو (27 عاما) من قبل قمصان باتشوكا وشيفاز جوادالاخار ومونتيري وإنتر ميامي الأمريكي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكام.

المكسيكي في ولايته الأولى مع مونتيري حقق لقبي الدوري ودوري أبطال كونكاكاف وسجل 9 أهداف في 64 مباراة.

وخلال تجربته مع إنتر ميامي خلال موسمين سجل 7 أهداف في 47 مباراة.

وستكون مشاركة بيتزارو في كأس العالم للأندية هي الثالثة بعدما سبق له أن شارك بقميص شيفاز في نسخة 2018 ومونتيري في 2019.

وسجل بيتزارو الذي يشغل مركز صانع الألعاب 5 أهداف بقميص منتخب بلاده في 35 مباراة.

رودولفو بيتزارو - مونتيري مونتيري كأس العالم للأندية
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