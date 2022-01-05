مهاجم غينيا بيساو لـ في الجول: أحلم بتسجيل الأهداف في مرمى مصر ونيجيريا.. ومهمتنا ليست سهلة

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 10:48

كتب : محمد عبد العظيم

جوزيف مينديش - غينيا بيساو

جوزيف مينديش - غينيا بيساو

يسعى جوزيف مينديش مهاجم منتخب غينيا بيساو لأن يهز شباك مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو رفقة مصر ونيجيريا والسودان في الجولة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال مينديش لـ FilGoal.com: "سنذهب للكاميرون بكل ثقة نحن فريق صغير لكن لدينا إمكانيات عالية ونريد التأهل للدور الثاني".

أخبار متعلقة:
منافس مصر - تغيير في قائمة غينيا بيساو قبل السفر إلى الكاميرون منافس مصر - باسيرو كاندي.. محقق أحلام غينيا بيساو قائد غينيا بيساو يوجه رسالة قوية لـ مصر ونيجيريا: احذروا ولا تستهينوا بنا.. سنفاجئ الجميع منافس مصر - مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: سنعلن بديل جاكيتي اليوم

وأضاف "نعرف مصر ونيجيريا جيدا هم من المنتخبات الكبيرة جدا في القارة ولديهم لاعبين أصحاب إمكانيات كبيرة لكن سنلعب أمامهم بهدف الفوز".

وأكمل "أحلم بتسجيل الأهداف في مرمى مصر ونيجيريا، وهو تحدي لي وأنا جاهز له".

وأردف "سأحاول مساعدة فريقي لتحقيق الفوز في المباريات ولدينا الثقة في قدراتنا وهدفنا كما قلت التأهل للدور الثاني ثم سنحاول التأهل للأدوار التالية لصنع تاريخا لنا ولبلادنا".

وواصل "مواجهة السودان في أول مباراة شيء جيد هي مباراة متساوية بين المنتخبين لذلك نأمل في حصد الثلاث نقاط بها، نعرفهم جيدا لقد لعبنا ضدهم في تصفيات كأس العالم وهم منتخب جيد أيضا".

وأتم عن تأثير غياب الثنائي إدجار لي وألكسندر ميندي قائلا: "نعلم أن مهمتنا ليست سهلة والأمور زادت صعوبة بعد إصابة إدجار لي وألكسندر ميندي هم لاعبين كبار لكن نستطيع اللعب بدونهم وإذا نظرت لإحصاءاتهم هم لم يلعبوا معنا كثيرا في المنتخب وبدونهم حققنا الفوز في مباريات لذلك غيابهم مؤثر بالطبع لكن لن يؤثر بشكل كبير".

وانضم مينديش لصفوف نيور مطلع الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع آخر في 14 مباراة بالدرجة الثانية الفرنسية.

وسبق أن لعب مينديش (30 عاما) لصفوف أجاكسيو ولوهافر وجرونوبل ولومان في فرنسا وريدينج الإنجليزي.

ويمتلك مينديش 4 أهداف دولية بقميص غينيا بيساو سجلها جميعها في تصفيات كأس العالم 2022.

غينيا بيساو كأس الأمم الإفريقية 2021 جوزيف مينديش
أخر الأخبار
جوارديولا يدعم فلسطين: نعيش لحظة مظلمة بتاريخنا.. ودعونا لا ننسى التضامن معهم 2 ساعة | الوطن العربي
مدرب إشبيلية: ربما لم يستدعوا الحكم لمراجعة طرد جولر حتى لا نزيد الفارق مع برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي: من الصعب معرفة سبب سوء الأداء ضد لاتسيو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إبراهيم المصري: لم أشعر باليأس في الأهلي.. وأريد أن يصبح لي إرثا بالنادي 3 ساعة | كرة يد
مورينيو: نفتقد الأمان الدفاعي.. وعودة ميليتاو ستساعدنا على التحسن 3 ساعة | الكرة الأوروبية
جاتوزو: لا نخشى الضغط على الخصم.. ويجب ألا ننظر لجدول الترتيب 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد حسام عوض يكشف حقيقة راتب زيزو الضخم مع الأهلي.. وكم دفعت شركة الكرة لـ تريزيجيه 3 ساعة | الدوري المصري
هاوسن: ريال مدريد جاهز للتحديات المقبلة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. تتويج أحمر 2 الزمالك يوقع عقوبة مغلظة على ناصر منسي 3 انتهت الكونفدرالية - كيتارا (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر 4 الزمالك: اعتذار لجنة الحكام لن يعيد نقاط مباراة الأهلي ولكن