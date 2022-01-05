مهاجم غينيا بيساو لـ في الجول: أحلم بتسجيل الأهداف في مرمى مصر ونيجيريا.. ومهمتنا ليست سهلة

يسعى جوزيف مينديش مهاجم منتخب غينيا بيساو لأن يهز شباك مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو رفقة مصر ونيجيريا والسودان في الجولة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال مينديش لـ FilGoal.com: "سنذهب للكاميرون بكل ثقة نحن فريق صغير لكن لدينا إمكانيات عالية ونريد التأهل للدور الثاني".

وأضاف "نعرف مصر ونيجيريا جيدا هم من المنتخبات الكبيرة جدا في القارة ولديهم لاعبين أصحاب إمكانيات كبيرة لكن سنلعب أمامهم بهدف الفوز".

وأكمل "أحلم بتسجيل الأهداف في مرمى مصر ونيجيريا، وهو تحدي لي وأنا جاهز له".

وأردف "سأحاول مساعدة فريقي لتحقيق الفوز في المباريات ولدينا الثقة في قدراتنا وهدفنا كما قلت التأهل للدور الثاني ثم سنحاول التأهل للأدوار التالية لصنع تاريخا لنا ولبلادنا".

وواصل "مواجهة السودان في أول مباراة شيء جيد هي مباراة متساوية بين المنتخبين لذلك نأمل في حصد الثلاث نقاط بها، نعرفهم جيدا لقد لعبنا ضدهم في تصفيات كأس العالم وهم منتخب جيد أيضا".

وأتم عن تأثير غياب الثنائي إدجار لي وألكسندر ميندي قائلا: "نعلم أن مهمتنا ليست سهلة والأمور زادت صعوبة بعد إصابة إدجار لي وألكسندر ميندي هم لاعبين كبار لكن نستطيع اللعب بدونهم وإذا نظرت لإحصاءاتهم هم لم يلعبوا معنا كثيرا في المنتخب وبدونهم حققنا الفوز في مباريات لذلك غيابهم مؤثر بالطبع لكن لن يؤثر بشكل كبير".

وانضم مينديش لصفوف نيور مطلع الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع آخر في 14 مباراة بالدرجة الثانية الفرنسية.

وسبق أن لعب مينديش (30 عاما) لصفوف أجاكسيو ولوهافر وجرونوبل ولومان في فرنسا وريدينج الإنجليزي.

ويمتلك مينديش 4 أهداف دولية بقميص غينيا بيساو سجلها جميعها في تصفيات كأس العالم 2022.

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