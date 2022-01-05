مباشر - انتخابات اتحاد الكرة.. اكتمال النصاب القانوني

تنطلق في الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء إجراءات اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة المصري، والتي ستشهد انتخاب مجلس إدارة جديد بعد أكثر من عامين من اللجان المعينة.

تغطية الانتخابات تبدأ هنا..

10:30 اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وانتخاب لجنة من الجمعية العمومية لفرز الاصوات برئاسة سمير موسي رئيس نادي الزرقا

10:15 وصول مندوب فيفا كيني جان ماري لمتابعة سير العملية الانتخابية

انطلاق إجراءات الجمعية العمومية بعد قليل..

بدء تسجيل الـ 124 عضوا المتاح لهم حق التصويت في الجمعية العمومية.

من هم المرشحون ونظام الانتخابات؟

تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وتتنافس قائمتين على مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة.

القائمة الأولى تضم..

جمال علام (الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق) رئيسا

خالد الدرندلي (أمين صندوق النادي الأهلي سابقا) نائبا للرئيس

محمد حلمي مشهور (عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود) عضوا

محمد أبو الوفا (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا) عضوا

حازم إمام (عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقا) عضوا

محمد بركات (مدير المنتخب الوطني سابقا) عضوا

إيهاب الكومي (عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح) عضوا

عامر حسين (رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول) عضوا

دينا الرفاعي (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا) عضوا

بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا ( رئيس مركز شباب سوهاج ) وعادل سلومة ( رئيس نادي الهلال بمطروح ) وعزة أبو الخير ( مدربة المنتخب الوطني للكرة النسائية سابقا ) وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة بسوهاج وجرجا بسوهاج.

أما القائمة الثانية فتضم..

محمد إبراهيم (رئيس نادي بولاق الدكرور) رئيسا

محمد حسني ( عضو مجلس إدارة نادي سوهاج ) نائبا للرئيس

والأعضاء: مؤمن جاد ( مدير كرة بنادي سوهاج )

أسامة محمود ( مدير فني بنادي طهطا بسوهاج )

محمد حسن ( أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج )

مصطفى محمد ( عضو فرع سوهاج)

حامد مرتضى ( عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج )

إسلام عبد رب النبي ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج)

نيفين جمال (لاعبة معتزلة)

واحتياطيا مصطفى لطفي (مدير فني منتخب الشاطئية سابقا ومدير إداري سابق بنادي سوهاج ) وشريف عبد المنعم ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونجلاء شبل ( لاعبة معتزلة ) وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا بسوهاج والمراغة بسوهاج.