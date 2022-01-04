طبيب الأهلي يكشف سبب إجراء تحاليل DNA للاعبي الفريق

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي سبب طلبه من لاعبي الفريق الخضوع لتحليل الحمض النووي DNA.

وقال أبو عبلة إن التحاليل تم طلبها من اللاعبين لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة.

هذا بالإضافة لتأكيده أن التحاليل سيتم إجراؤها للاعبين بشكل تدريجي وذلك للوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأشار أبو عبلة إلى أن تلك التحاليل يتم العمل بها عالميا في كبرى الفرق حول العالم، وقام النادي باستخدامها من قبل وتحديدا عام 2019.

وأكد طبيب الاهلي أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية، وبرامج التغذية المحددة له، فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج المصابين.

وقال أبو عبلة إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى الطبيب عبد الرحمن سعيد، أخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق لتحديد دور كل منهما مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.

في الوقت ذاته أرسل الأهلي الملف الطبي للاعبين للجنة الطبية في كأس العالم للأندية وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويواجه الأهلي منافسه مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية في ربع النهائي.