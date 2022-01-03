مصدر من الاتحاد النيجيري لـ في الجول: لسنا متأكدين من انضمام إيجالو للمنتخب بسبب نادي الشباب

الإثنين، 03 يناير 2022 - 22:33

كتب : محمد عبد العظيم

أوديون إيجالو مع نيجيريا أمام تونس - كأس أمم إفريقيا 2019

لم يصل الاتحاد النيجيري لكرة القدم حتى الآن لقرار حاسم بشأن مشاركة أودين إيجالو مهاجم النسور في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال مصدر من الاتحاد النيجيري لـFilGoal.com: "حتى الآن لسنا متأكدين من انضمام إيجاليو للمنتخب لأن نادي الشباب السعودي يرفض سفر اللاعب".

وأضاف "هناك محاولات مستمرة لإقناع الشباب السعودي لكن النادي يرفض تركه بحجة وصول خطاب استدعاء اللاعب متأخرا".

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وأكمل "كان من المفترض أن يصل اللاعب خلال الـ24 ساعة المقبلة، ولكن حتى الآن لسنا متأكدين من ذلك".

وأتم تصريحاته "المحادثات متواصلة مع اللاعب وناديه ونتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، وقد تتضح الصورة في الساعات القليلة المقبلة على أقل تقدير".

ويقع منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية بجانب مصر والسودان وغينيا بيساو.

إيجالو نيجيريا كأس الأمم الإفريقي
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