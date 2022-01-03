منافس مصر - مدرب السودان يتحدث لـ في الجول عن مواجهة مصر القوية.. وطموح يتعدى أمم إفريقيا

"نلعب في مجموعة حديدية وصعبة" هكا تحدث محسن سيد المدرب المساعد لمنتخب السودان عن مجموعة بلاده في كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الرابعة بجوار كل من مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وقال محسن سيد لـFilGoal.com: "نلعب في مجموعة حديديه وصعبة، واجهنا مصر في البطولة العربية وكان منتخب قوي رغم غياب أبرز نجومه".

وواصل "مواجهة منتخب مصر ستكون دربي بين الأشقاء ونتمنى لهم التوفيق، منتخب نيجيريا لديه قائمة كبيرة من النجوم كذلك منتخب غينيا بيساو نعرفه جيدا ولعبنا ضده من قبل".

وأكمل "الهدف الأهم لدينا في كأس أمم إفريقيا هو تحسين صورة منتخب السودان بعد الأداء المخيب للآمال في كأس العرب، نسعى لتحقيق أفضل نتائج ممكنة وهدفنا التأهل للدور الثاني".

وعن التحضير للبطولة قال المدرب المساعد لمنتخب السودان: " نعاني من بعض الأزمات بسبب توقف الدوري المحلي لـ4 أشهر بسبب عدم استقرار البلاد، لذلك قررنا عمل معسكر مبكر في الكاميرون للتعود على الأجواء والتعرف على اللاعبين خاصة أننا بدأنا مهمتنا خلال الشهر الماضي".

وأكمل "لعبنا مباراتين وديتين في الكاميرون ضد إثيوبيا وزيمبابوي ورغم الخسارة من منتخب إثيوبيا لكن وقفنا على أمور إيجابية كثيرة في المباراة وظهرت خلال مباراتنا ضد زيمبابوي التي انتهت بالتعادل السلبي وتطور الأداء فيها".

وأضاف "نحاول الآن الاتفاق على مباراة ودية ثالثة يوم 5 يناير ونتفاوض مع منتخبي الكاميرون والسنغال لمواجهة أحدهما قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لأول مباراة ضد غينيا بيساو".

وعن طموح منتخب السودان في البطولة قال: "طموحنا ليس مبني على هذه البطولة لكن نهدف لبناء منتخب قوي للسودان في المستقبل قادر على منافسة الكبار في إفريقيا".

وأردف " المنافسة صعبة في النسخة الحالية لوجود منتخبات كبيرة جاهزة وكأس أمم إفريقيا هي ثالث اقوى بطولة للمنتخبات بعد كأس العالم واليورو، فالبطولة أصبحت تمتلك نجوما من طراز عالمي".

وعن انضمام ياسين حامد الذي يلعب في نيريجيهازا سبارتاكوس في الدوري المجري قال: "سعداء لوجود لاعب مثل ياسين حامد في المنتخب هو يقدم لنا إضافة كبيرة خاصة بعدما اكتسب خبرات كبيرة من اللعب في اوروبا، ونأمل أن يزيد عدد محترفين السودان في أوروبا في السنوات المقبلة لمساعدة الكرة السودانية على التطور".

أما عن توقعه لمن يتوج باللقب قال: "من الصعب توقع البطل لكن أتمنى أن يكون عربيا، أتمنى أن يكون بين الجزائر والمغرب ومصر وتونس وبالتأكيد السودان رغم صعوبة مهمتنا لكن سنكون في غاية الفخر لو حقق اللقب منتخب عربي".