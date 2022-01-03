مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (1) ولفرهامبتون.. موتينيو جوووول
الإثنين، 03 يناير 2022 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
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ق82: جوووووول موتينيو يسجل الهدف الأول لولفرهامبتون بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.
ق75: رومان سايس سدد كرة مقوسة رائعة ارتطمت بالعارضة.
ق74: ماتيتش يعرقل أداما تراوري ليحصل الأخير على ركلة حرة أمام منطقة جزاء يونايتد.
ق70: مكتوميناي مر من لاعبي ولفرهامبتون وسدد بيسراه وحولها الدفاع لركلة ركنية.
ق70: تسديدة زاحفة من رونالدو مرت بجوار المرمى بقليل.
ق69: رونالدو يسجل هدفا برأسية من ركلة حرة أرسلها برونو فيرنانديز لكن تم إلغائه بداعي التسلل.
ق68: العارضة تحرم برونو فيرنانديز من هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق43: تسديدة من كافاني ذهبت لخارج الملعب.
ق35: خيمينيز يحول كرة برأسية مرت بجوار المرمى بقليل، بعد خطأ قاتل من رونالدو بعد أعاد الكرة للخلف برأسه.
ق26: ولفرهامبتون سدد 9 تسديدات منهم 4 على مرمى دي خيا، بينما سدد يونايتد مرتين فقط خارج الملعب.
ق12: دي خيا يتصدى ينقذ مرتين متتاليتين ويحول التسديدات لركلتين ركنيتين.
انطلاق المباراة.
تشهد المباراة حدثا تاريخيا لكريستيانو رونالدو الذي يرتدي شارة قيادة الفريق لثاني مرة في مسيرته منذ عام 2008.