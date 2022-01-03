مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (1) ولفرهامبتون.. موتينيو جوووول

الإثنين، 03 يناير 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

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ق82: جوووووول موتينيو يسجل الهدف الأول لولفرهامبتون بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

ق75: رومان سايس سدد كرة مقوسة رائعة ارتطمت بالعارضة.

ق74: ماتيتش يعرقل أداما تراوري ليحصل الأخير على ركلة حرة أمام منطقة جزاء يونايتد.

ق70: مكتوميناي مر من لاعبي ولفرهامبتون وسدد بيسراه وحولها الدفاع لركلة ركنية.

ق70: تسديدة زاحفة من رونالدو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق69: رونالدو يسجل هدفا برأسية من ركلة حرة أرسلها برونو فيرنانديز لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق68: العارضة تحرم برونو فيرنانديز من هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: تسديدة من كافاني ذهبت لخارج الملعب.

ق35: خيمينيز يحول كرة برأسية مرت بجوار المرمى بقليل، بعد خطأ قاتل من رونالدو بعد أعاد الكرة للخلف برأسه.

ق26: ولفرهامبتون سدد 9 تسديدات منهم 4 على مرمى دي خيا، بينما سدد يونايتد مرتين فقط خارج الملعب.

ق12: دي خيا يتصدى ينقذ مرتين متتاليتين ويحول التسديدات لركلتين ركنيتين.

انطلاق المباراة.

تشهد المباراة حدثا تاريخيا لكريستيانو رونالدو الذي يرتدي شارة قيادة الفريق لثاني مرة في مسيرته منذ عام 2008.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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