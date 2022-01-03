مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) ولفرهامبتون.. الشوط الثاني

الإثنين، 03 يناير 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وبيرنلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: تسديدة من كافاني ذهبت لخارج الملعب.

ق35: خيمينيز يحول كرة برأسية مرت بجوار المرمى بقليل، بعد خطأ قاتل من رونالدو بعد أعاد الكرة للخلف برأسه.

ق26: ولفرهامبتون سدد 9 تسديدات منهم 4 على مرمى دي خيا، بينما سدد يونايتد مرتين فقط خارج الملعب.

ق12: دي خيا يتصدى ينقذ مرتين متتاليتين ويحول التسديدات لركلتين ركنيتين.

انطلاق المباراة.

تشهد المباراة حدثا تاريخيا لكريستيانو رونالدو الذي يرتدي شارة قيادة الفريق لثاني مرة في مسيرته منذ عام 2008.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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