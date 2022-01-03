مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) ولفرهامبتون.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: تسديدة من كافاني ذهبت لخارج الملعب.

ق35: خيمينيز يحول كرة برأسية مرت بجوار المرمى بقليل، بعد خطأ قاتل من رونالدو بعد أعاد الكرة للخلف برأسه.

ق26: ولفرهامبتون سدد 9 تسديدات منهم 4 على مرمى دي خيا، بينما سدد يونايتد مرتين فقط خارج الملعب.

ق12: دي خيا يتصدى ينقذ مرتين متتاليتين ويحول التسديدات لركلتين ركنيتين.

انطلاق المباراة.

تشهد المباراة حدثا تاريخيا لكريستيانو رونالدو الذي يرتدي شارة قيادة الفريق لثاني مرة في مسيرته منذ عام 2008.