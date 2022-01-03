مباشر - قرعة كأس الرابطة المصرية
الإثنين، 03 يناير 2022 - 13:42
كتب : نادر عيد
تابع مباشرة اليوم الإثنين قرعة النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية التي تنطلق يوم 12 يناير الجاري.
وستحدد القرعة أطراف المجموعات الثلاث إذ تضم كل مجموعة 6 أندية مشاركة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.
وسيكون الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاث بسبب احتلالهم المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في الموسم الماضي من الدوري.
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القرعة تنطلق الساعة 2 مساء
📸 الجميع يترقب بداية قرعة النسخة الأولى من كأس الرابطة. 🏆🇪🇬#EPL #رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/QExMc5gztx— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 3, 2022
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