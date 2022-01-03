مباشر - قرعة كأس الرابطة المصرية

الإثنين، 03 يناير 2022 - 13:42

كتب : نادر عيد

قرعة كأس الرابطة

تابع مباشرة اليوم الإثنين قرعة النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية التي تنطلق يوم 12 يناير الجاري.

وستحدد القرعة أطراف المجموعات الثلاث إذ تضم كل مجموعة 6 أندية مشاركة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وسيكون الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاث بسبب احتلالهم المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في الموسم الماضي من الدوري.

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القرعة تنطلق الساعة 2 مساء

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