تقرير: إيكاردي ينتظر تقديم يوفنتوس عرض مقنع إلى سان جيرمان

الإثنين، 03 يناير 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

إيكاردي - باريس سان جيرمان

ينتظر ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان عرضا مقنعا من يوفنتوس إلى الفريق الفرنسي لينتقل إليه في سوق الانتقالات الشتوية.

ويعاني إيكاردي من عدم المشاركة بشكل منتظم مع الفريق الفرنسي هذا الموسم تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إيكاردي منفتح على مغادرة باريس سان جيرمان لكنه يريد بعض اليقين بشأن مستقبله.

أخبار متعلقة
لوكاكو: لم أفكر في العودة إلى تشيلسي ورفضت مانشستر سيتي.. وموقفي من اللعب لـ يوفنتوس وميلان تقرير: يوفنتوس أتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان بشأن إيكاردي إصابة ثنائي يوفنتوس بفيروس كورونا بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد تعاقده مع رونالدو

وأوضح التقرير أن اللاعب لا يزال ينتظر يوفنتوس لتقديم العرض المناسب لإقناع باريس سان جيرمان بعودة إيكاردي للدوري الإيطالي.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن باريس سان جيرمان لا يعتبر إيكاردي غير قابل للبيع، ولكنه ينتظر فقط العرض المناسب للسماح برحيله.

وكانت تقارير إسبانية قد أفادت برغبة برشلونة في ضم ألفارو موراتا في سوق الانتقالات الشتوية.

ولكن تلك الصفقة إن تمت لن تمنح يوفنتوس ما يكفي من أجل إتمام صفقة ضم إيطاردي.

ففريق يوفنتوس سيوفر من انتقال موراتا إلى برشلونة ما يقرب من 2.5 مليون يورو وهو تقريبا نصف قيمة صفقة الإعارة من أتليتكو مدريد.

ويسعى يوفنتوس لحسم مصير التدعيم في مركز الهجوم خلال الأيام المقبلة خوفا من رحيل موراتا.

باريس سان جيرمان يوفنتوس ماورو إيكاردي
نرشح لكم
ميلان يستعيد رباعي الفريق في التدريبات استعدادا لمواجهة روما تقرير: يوفنتوس أتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان بشأن إيكاردي هل يتدرب مع برادلي؟ كوريري ديلو سبورت: إنسيني وافق على عرض تورونتو بطل فرنسا يرتحل إلى فلورنسا.. فيورنتينا يضم إكوني قادمًا من ليل
أخر الأخبار
تقرير: عرض مغري من الهلال لضم أوباميانج 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يستعيد رباعي الفريق في التدريبات استعدادا لمواجهة روما 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير: إيكاردي ينتظر تقديم يوفنتوس عرض مقنع إلى سان جيرمان 44 دقيقة | الدوري الإيطالي
نظام كأس الرابطة المصرية.. وموعد القرعة والقنوات الناقلة ساعة | مصر
تقرير: تنافس إنجليزي ألماني على ضم دينيس زكريا ساعة | الدوري الإنجليزي
موعد مباريات الإثنين 3 يناير 2021.. مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون وإشبيلية ضد قادش ساعة | أوروبا
في غياب 18 لاعبا.. دي يونج ينصر برشلونة ضد مايوركا 11 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب الهلال: الأهلي المرشح الأول للقب إفريقيا.. ولست خائفا من مواجهة الأحمر 11 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه