تقرير: إيكاردي ينتظر تقديم يوفنتوس عرض مقنع إلى سان جيرمان

ينتظر ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان عرضا مقنعا من يوفنتوس إلى الفريق الفرنسي لينتقل إليه في سوق الانتقالات الشتوية.

ويعاني إيكاردي من عدم المشاركة بشكل منتظم مع الفريق الفرنسي هذا الموسم تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إيكاردي منفتح على مغادرة باريس سان جيرمان لكنه يريد بعض اليقين بشأن مستقبله.

وأوضح التقرير أن اللاعب لا يزال ينتظر يوفنتوس لتقديم العرض المناسب لإقناع باريس سان جيرمان بعودة إيكاردي للدوري الإيطالي.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن باريس سان جيرمان لا يعتبر إيكاردي غير قابل للبيع، ولكنه ينتظر فقط العرض المناسب للسماح برحيله.

وكانت تقارير إسبانية قد أفادت برغبة برشلونة في ضم ألفارو موراتا في سوق الانتقالات الشتوية.

ولكن تلك الصفقة إن تمت لن تمنح يوفنتوس ما يكفي من أجل إتمام صفقة ضم إيطاردي.

ففريق يوفنتوس سيوفر من انتقال موراتا إلى برشلونة ما يقرب من 2.5 مليون يورو وهو تقريبا نصف قيمة صفقة الإعارة من أتليتكو مدريد.

ويسعى يوفنتوس لحسم مصير التدعيم في مركز الهجوم خلال الأيام المقبلة خوفا من رحيل موراتا.