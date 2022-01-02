مباشر الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(1) برشلونة.. ربع ساعة متبقية

يحل برشلونة ضيفا على مايوركا ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 28 نقطة بينما مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==========

ق75 ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة

ق53 تسديدة قوية من برشلونة أعلى العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جوووووووول لوك دي يونج

ق29 العارضة تتصدى لمقصية لوك دي يونج

ق29 القائم الأيسر لحارس مايوركا يمنع هدف من لوك دي يونج

ق10 تسديدة قوية من أخوماش وحارس مايوركا يحولها ركلة ركنية

انطلاق المباراة