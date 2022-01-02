مباشر الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(1) برشلونة.. تسديدة قوية أعلى العارضة

الأحد، 02 يناير 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو برشلونة أمام أوساسونا

يحل برشلونة ضيفا على مايوركا ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 28 نقطة بينما مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==========

ق53 تسديدة قوية من برشلونة أعلى العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جوووووووول لوك دي يونج

ق29 العارضة تتصدى لمقصية لوك دي يونج

ق29 القائم الأيسر لحارس مايوركا يمنع هدف من لوك دي يونج

ق10 تسديدة قوية من أخوماش وحارس مايوركا يحولها ركلة ركنية

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة مايوركا
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - أخوماش وجوتجلا أساسيان أمام مايوركا كوريا يعيد أتليتكو مدريد لنغمة الانتصارات بثنائية في رايو فايكانو كاسيميرو: علينا ألا ننسى أن الخطأ أتى من أحد أفضل اللاعبين أنشيلوتي: الفريق كان لا يزال في عطلة أمام خيتافي.. ربما الخسارة جرس إنذار
أخر الأخبار
في الجول يكشف كيف يستطيع الزمالك استعادة عمر كمال من فيوتشر 17 دقيقة | ميركاتو
عامر حسين يرد عبر في الجول: اتحاد الكرة لم يبلغ الرابطة برغبة كيروش باستمرار الدوري 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هندرسون: النتيجة في صالح سيتي.. وماني لم يكن متعمدا ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - أبو فريخة: روي كان اختيارنا الأول.. نشكر وزارة الرياضة على الدعم ساعة | رياضات أخرى
لاعب مالاوي لـ في الجول: على الجميع أن يحذر منا في كأس الأمم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فان دايك: صلاح مذهل وسنفتقده.. ولا جدوى من الاستسلام أمام سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي ساعة | الدوري المصري
توخيل: ماني استحق الطرد بكل تأكيد.. وهذا ما سيحدث مع لوكاكو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه