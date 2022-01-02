مباشر في إنجلترا – تشيلسي (0)-(1) ليفربول.. جووووووول ماني والأول

الأحد، 02 يناير 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي التي تقام بملعب ستامفورد بريدج.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام تشيلسي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 9: جووووول ماني والاول

ق 7: أرنولد يخطئ في التمرير وبوليسيتش يهدر أمام حارس ليفربول

ق 6: تمريرة من ماني إلى صلاح أمام المرمى وصلاح يسدد وميندي يمنعه من التسجيل

ق 1: إنذار لساديو ماني بعد مرور 10 ثواني

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي تشيلسي
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