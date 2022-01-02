مباشر في إنجلترا – تشيلسي (0)-(1) ليفربول.. جووووووول ماني والأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي التي تقام بملعب ستامفورد بريدج.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام تشيلسي.

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ق 9: جووووول ماني والاول

ق 7: أرنولد يخطئ في التمرير وبوليسيتش يهدر أمام حارس ليفربول

ق 6: تمريرة من ماني إلى صلاح أمام المرمى وصلاح يسدد وميندي يمنعه من التسجيل

ق 1: إنذار لساديو ماني بعد مرور 10 ثواني

انطلاق المباراة