أحمد دياب يكشف لـ في الجول عن 3 مفاجآت حول توقف الدوري قبل 30 ديسمبر

كشف أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري المصري عن مفاجأة حول عدم استكمال مباريات الدوري المصري حتى يوم 30 ديسمبر، وعدم خوض منتخب مصر لأية مباريات ودية.

وقال أحمد دياب في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك ثلاث نقاط رئيسية وتعقيب لي سيوضح كل شيء في هذه القصة، وأبدأ بالثلاث نقاط وهي كالتالى".

"أولا، الاجتماع الوحيد الذي تم بين رابطة الأندية المحترفة واللجنة التي تدير اتحاد الكرة للتنسيق حول المنتخب، طلبت توقف الدوري يوم 27 ديسمبر بحجة لعب مباريات دولية ودية لمنتخب مصر".

"ثانيا، كان يجب على اللجنة لو تريد تنفيذ رغبة جهاز منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، أن تخاطب فيفا من أجل الحصول على موافقته بتلبية استدعاء اللاعبين الدوليين المحترفين بالدوري المصري القادمة من منتخبات بلادهم يوم 3 يناير من أجل استمرار الدوري حتى نهاية شهر ديسمبر وهو ما لم يحدث".

"ثالثا، لم يوجد خيار أمام رابطة الأندية أمام عدم تطبيق البندين السابقين إلا الالتزام بتوقف الدوري في موعد بدء الأجندة الدولية يوم 27 ديسمبر".

واستمر "أما التعقيب الشخصي، فهو أننا في رابطة الأندية نعذر جهاز منتخب مصربقيادة كارلوس كيروش بعد أن نما لعلمنا أنه خاطب اتحاد الكرة بشكل رسمي من أجل استمرار الدوري حتى يوم 30 ديسمبر، لكن بغرابة شديدة اتحاد الكرة لم يبلغنا مع كل الأسف في الرابطة بهذا القرار، ولذلك فإننا متضامنين قلبا وقالبا مع منتخب مصر وسنكون أكبر الداعمين والمساندين له خلال أي ارتباطات قادمة من أجل ضمان توفير كل الامكانيات وتذليل العقبات للفريق الذي يمثل اسم مصر في المحافل الدولية".

مسابقة الدوري المصري توقفت يوم 27 ديسمبر الماضي، وكان لـ الأهلي مباراة مؤجلة أمام بيراميدز، بجانب بعض المباريات من الجولة الثامنة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

ويبدأ منتخب مصر مشواره يوم 11 يناير الجاري بمواجهة نيجيريا في الجولة الأولى من المسابقة.